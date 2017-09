Hayange : La fête du cochon, déjà boycottée par plusieurs artistes, perturbée hier par des militants de la cause animale !

La fête du cochon, "fête du FN" pour les opposants a été perturbée hier par 34 militants de la cause animale, l'association 269Life Libération Animale. Ils ont interrompu le discours du maire en l'encerclant avec des affichettes "ni racisme, ni spécisme".

"Ils me font bien rire ces gens là" affirme Fabien Engelmann, maire d'Hayange qui a organisé cette fête. "Je suis militant de la cause animale depuis que j'ai 13 ans, je suis végétarien", tient-il à rappeler. "Ces gens ne vont pas à la fête du mouton [Aïd-El-Kébir, la fête religieuse musulmane consistant à sacrifier un ovin] par exemple. "Ils ne viennent ici seulement parce que je suis Front National. Ce sont des extrémistes qui desservent la cause animale."

En réponse aux slogans scandés par les militants de la cause animale, une partie des quelque 1.000 personnes qui assistaient au discours du maire, ont lancé le slogan du FN: "On est chez nous!"

La police n'a fait état d'aucune interpellation en début de soirée. Programmés à la fête du cochon pour remplacer plusieurs artistes qui avaient refusé de venir à "la fête du cochon", le groupe rock Les Forbans a pu ensuite démarrer son concert.

