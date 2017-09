Sondage: La popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe baisse à nouveau selon une enquête publiée ce matin

La popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe a baissé fin août pour le second mois consécutif, mais les premières réformes dans le secteur de l'Éducation font consensus, selon un sondage YouGov France pour Le HuffPost et CNEWS publié lundi.

Emmanuel Macron a vu sa cote de popularité reculer à 30% d'opinions favorables, contre 43% fin juin et 36% fin juillet, un recul surtout marqué auprès des sympathisants PS, et EELV (39%, -8 points sur un mois). Chez les sympathisants du centre, on compte 75% d'opinions favorables (-6 points) mais le chef de l'État connaît un regain de popularité auprès des sympathisants Les Républicains (45%, +6 points), alors qu'a été lancée la réforme du code du Travail. Les sympathisants d'extrême gauche ne sont que 12% à avoir une opinion favorables (-7 points) et ceux d'extrême droite 9% (-5 points).

Le Premier ministre Édouard Philippe connaît également une baisse de popularité avec 32% d'opinions favorables, contre 39% fin juin et 37% fin juillet.