Audience: La nouvelle version des "Enfants de la télé" de Ruquier à 14h25 sur France 2 attire plus de 1,4 million de personnes

Même générique, même bébés mais nouveau décor et nouvel animateur pour les "Enfants de la télé" qui ont fait leur début hier sur France 2 à 14h25. Un nouveau rendez-vous que veut imposer la chaîne avec toujours Endemol à la production du programme.

On attendait avec impatience le score de cette première. Laurent Ruquier a attiré 1.419.000 personnes et 11,3% de part de marché. A la même heure, TF1 avec son magazine sur la Gare de New York attire 2.133.000 personnes et les documentaires Maisons à vendre sur M6 font 1.130.000 téléspectateurs et 9,8% de téléspectateurs.