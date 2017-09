Découvrez le nouveau très grand plateau de l'information de France 2 sur deux niveaux qui sera inauguré demain - Vidéo

Demain, c'est le grand jour pour l'information sur France 2 avec l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix, mais également avec le nouveau plateau de l'information qui servira à la nouvelle présentatrice du 20h mais également aux autres rendez-vous de l'info.

Alors à quoi va ressemble ce plateau ?

Beaucoup plus grand que le précédent avec des mezzanines comme lors de ses soirées électorales, la journaliste sera assise devant un écran de 60 m 2 et pourra accueillir journalistes ou invités sur sa table modulable automatiquement.

Au centre du plateau, une table de forme ovale à configuration variable et pouvant accueillir jusqu'à 8 invités. Autour, quatre modules satellites, dont deux se mouvant sur des rails, se détachant ou se rattachant à l'îlot central. Derrière, et particulièrement spectaculaire, un écran-fresque de 60 mètres carrés avec un fond parisien qui, lui, reste à l'identique selon Télé Loisirs.

L'aspect visuel a été soigné : avec davantage de bleu et une ambiance qui évoluera en fonction de l'heure de la journée et de la saison explique le Parisien. Un dispositif qui servira à plusieurs émissions, dont le nouveau magazine de Laurent Delahousse diffusé à partir de dimanche prochain à 19h qui utilisera en particulier une des mezzanines pour des interviews plus intimistes.