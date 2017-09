Un Boeing 737 de Ryanair reliant Bruxelles à Barcelone évacué après qu'une bande d'amis se soit amusée à crier "Allah Akbar"

Hier matin, les passagers du vol Ryanair Bruxelles-Barcelone pénètrent dans l’habitacle du Boeing 737 raconte la Libre Belgique. Parmi eux, un petit groupe qui s’apprête à passer le week-end dans la capitale catalane et à assister à un match du FC Barcelone. Émoustillé par l’ambiance, quelqu’un lance un "Allah Akbar", tandis qu’un autre évoque la présence d’une bombe.

Des témoins entendent cela. Le personnel de vol aussi. tout l’avion est alors évacué et la police doit intervenir pour scanner tout l’appareil, à l’aide de chiens, à la recherche d’éventuelles traces d’explosifs !

"Rien n’a été découvert", indique Carol Vercarre, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. Entre-temps, les sept passagers faisant partie du groupe ont été exclus du vol à la demande du commandant de bord. Deux d’entre eux portaient leurs écouteurs au moment des faits et n’ont rien entendu de ce qui s’est passé. Quatre autres ont été entendus comme témoin et le dernier a été privé de liberté et longuement entendu.