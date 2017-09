Yann Barthes dévoile la seule nouveauté de Quotidien: "Désormais l'émission débutera avec l'équipe face aux images du jour"

Yann Barthes se confie au "JDD", à la veille du lancement de la deuxième saison de "Quotidien" surTMC.

Il en profite pour expliquer la philosophie de cette nouvelle saison et les nouveautés qui vont venir rythmer le rendez-vous: "On est une équipe, on a seulement un an d’existence, donc il n’y a pas d’urgence à tout chambouler. Il n'y aura donc qu'un seul changement : on va attaquer l’émission avec toute l’équipe qui décryptera les images du jour. "

Mais ce n'est pas tout, car la politique sera également très présente: "Les premiers mois de Macron sont très intéressants. On assiste à un retournement de l’opinion dingue. Nous sommes face à un énorme tableau blanc, tant pour le PS, le FN, la droite et Macron lui-même… Et les médias aussi. Il y a plein de nouveaux petits personnages, les députés, les ministres, les opposants… Tout ça va être passionnant à raconter. On va pouvoir enquêter, décrypter, et aussi rire j’espère. Sur le fond, j’ai le sentiment que c’est une offre vraiment différente, éclectique, il y en a pour tout le monde. Chacun va faire ce qu’il sait faire. Nous, c’est la production d’images. Sur 1h40 d’émission, on propose 1h10 de reportages ou de décryptage."