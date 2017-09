Aujourd'hui à 11h, lancement de "Morandini Live" en direct et en simultané sur CNews et Non Stop People, nouvelle émission de décryptage

A 11h, découvrez la nouvelle émission quotidienne de Jean-Marc Morandini en simultané sur CNews et Non Stop People.

Pour la première fois les deux chaînes de télé, CNews et Non Stop people s'associent pour diffuser une émission événement "Morandini Live".

Chaque jour, en direct et en simultanée sur les deux antennes, entre 11h et midi, les téléspectateurs pourront retrouver Jean-Marc Morandini qui présentera une émission de décryptage sur l'actualité des médias et la communication politique.

Entouré chaque jour de plusieurs chroniqueurs et spécialistes, Morandini Livre proposera des chroniques, des décryptages, des reportages, des débats autour des différents sujets qui font l'actualité.

Des invités venus de la télé, de la radio, de la presse écrite, de l'univers de la communication et de la pub seront présents régulièrement pour apporter leur expertise.

Une émission nouvelle et originale qui va imposer un ton résolument libre et insolent.

Rendez-vous demain, de 11h à midi en direct et en simultanée sur CNews et Non Stop People