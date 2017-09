ONPC: Après une critique acerbe de son livre, Saphia Azzedine menace Yann Moix: "Je me souviendrai de vous !" - Regardez

Le clash de la soirée dans "On n'est pas couché" n'est pas venu de Christine Angot mais de Yann Moix. Plus qu'un clash c'est d'ailleurs une forte tension qui s'est exprimée sur le plateau entre le chroniqueur et l'écrivaine Saphia Azzedine. Pour Yann Moix le livre n'est pas bon et "il n'a même pas pu aller plus loin que la page 55" ajoutant "vous dites des choses dans ce livre qui frisent la provocation minable en transformant par exemple Pôle Emploi en camp d'extermination pour choquer la bourgeoise. Ce livre est une sorte de chose informe..."

Quelques instant plus tard Saphia Azzedine réagit: "Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchant, je me souviendrai de vous..."

Christine Angot et Yann Moix s'étonne alors des menaces proférées par l'écrivaine.

Regardez