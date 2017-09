Belgique: Une femme accouche dans un bus à Liège avant-même l'arrivée des secours appelés par le chauffeur

Selon la radio RTL, une mère a donné naissance à son enfant dans un bus à Liège. Un employé de la société a expliqué que l'heureux événement était arrivé "sur la ligne 18 à 8h45, à hauteur de la place du Congrès à Liège".

Une information confirmée à RTL par la porte-parole des TEC: "Le conducteur a remarqué que la dame était assez essoufflée quand elle est montée, mais il s’est dit qu’elle avait peut-être couru pour attraper le bus."

Finalement, le chauffeur a démarré et la femme a accouché à bord. "Le chauffeur a donc immobilisé son bus et prévenu les secours. L’accouchement s’est déroulé très vite et quand les secours sont arrivés le bébé était déjà sorti."