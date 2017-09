Quand l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron se retrouve depuis hier soir candidat dans.... "Secret Story"

Secret Story a dévoilé hier soir sur TF1 ses candidats, et surprise, certains d'entre vous ont peut-être reconnu Makao, l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron.

Avec son physique pour le moins atypique - 2,13m et 140 kg -, Makao avait marqué les esprits, bien aidé en cela par Emmanuel Macron, qui s’est souvent amusé de son physique, comme on le voit dans cette vidéo filmée par les journalistes de Quotidien en marge d'un meeting.

« Le chef et Brigitte, c'est une famille », confiait Makao, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, dans une interview au Journal du Dimanche (JDD). « Si j'avais été plus jeune, je crois que j'aurais voulu me faire adopter par eux », raconte encore le jeune homme de 26 ans, qui a en effet perdu sa mère il y a trois ans, alors qu'il venait d'arriver de Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Il avait été recruté l'année dernière par Emmanuel Macron pour assurer sa protection, recommandé par un cadre de l'application de VTC Chauffeur privé. Makao, ancien rugbyman de l'équipe nationale du Congo, du haut de ses 2,13 m et 140 kilos, avait auparavant assuré la sécurité d'artistes internationaux, notamment French Montana, l'ex de Kim Kardashian.

L'ancien garde du corps se souvient surtout de la soirée du 7 mai, juste après l'élection de celui qu'il surnomme affectueusement « Le chef ». « Il a demandé à entrer seul dans le pouvoir, sans sécurité. Moi je suis resté près des barrières avec Magic System et Line Renaud », raconte celui qui envisage d'écrire un jour ses mémoires de campagne en tant que garde du corps qui s'intituleront De zéro à héros.