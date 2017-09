La justice demande au propriétaire de plusieurs chiens de leur couper les cordes vocales pour qu'ils arrêtent d'aboyer

La Cour d'Appel de l'État d'Oregon (États-Unis) a décidé qu'un couple devait faire taire ses chiens en les faisant opérer pour qu'ils n'aient plus de cordes vocales.

Selon la justice, cette pratique serait la meilleure solution pour mettre fin à un conflit de voisinage qui dure depuis plus de dix ans. Les six chiens, des Mastiffs tibétains et des Pyrénées, ont commencé à poser problème au couple Krein en 2002, mais c'est seulement en 2012 qu'ils ont pris la décision de poursuivre leurs propriétaires en justice, explique The Oregonian.

Selon le couple de plaignants, les aboiements débutaient à 5h du matin et se poursuivaient tout au long de la journée.

Un premier jugement avait été rendu en avril 2015 et les propriétaires des chiens avaient été condamnés à verser une amende de 238.000 dollars (environ 200.491 euros). Ce qui n'avait pas réglé le problème des aboiements intempestifs.

Face à la presse, les proprétaires ont expliqué que les canidés protégeaient les moutons de leur ferme et que les empêcher d'aboyer pouvait menacer la sécurité des bêtes. Pour l'instant, seul un chien n'a plus ses cordes vocales.

Le couple ignore encore s'il va faire appel de la décision ou l'accepter.