Votre adresse email fait elle partie des 700 millions recensés dans "l'annuaire des pirates informatiques" ? Regardez

Hier soir dans "La minute web" du 19.45 sur M6, zoom sur un annuaire pour pirates informatiques découvert.

Il recense 700 millions d'adresses email et mots de passe et sert à la diffusion de spams et virus.

Un site internet propose de vous dire si vous êtes dans cette liste ou non en tapant simplement votre adresse dans une barre de recherche.

Regardez