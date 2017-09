Koh Lanta: Manu, le candidat Belge, fait hurler de rire les internautes en se vantant "d'avoir déjà mangé des saucisses crues" - Regardez

Autant vous le dire tout de suite ce n'est pas un article pour se moquer des Belges car d'une part à la rédaction de jeanmarcmorandini.com on adore la Belgique et d'autre part car c'est tout simplement le site internet Belge 7sur7 qui nous a alerté sur le cas de Manu.

Manu, qui gère une société de câblage à Andenne et s'est inscrit à Koh Lanta suite à une promesse faite à sa fille, ira loin. L'homme, doyen de l'aventure (il est âgé de 67 ans), a admis dans la DH qu'il ne s'était "pas vraiment préparé". Il espère cependant aller "jusqu'au bout". Ce n'est pas gagné si l'on en croit ses exploits analysés sur Twitter qui tablait d'ailleurs sur sa sortie dès le premier épisode.

En plus d'avoir fait perdre l'immunité à son équipe, le Belge a admis avoir déjà mangé des saucisses crues et cette révélation n'en finit plus de faire rire les internautes. Florilège des réactions.