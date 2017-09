Damien Chazelle, le réalisateur de "La La Land" s'associe avec Netflix pour lancer une nouvelle série: "The Eddy"

Damien Chazelle, le réalisateur de "La La Land" s'associe avec Netflix pour "The Eddy", sa série musicale de huit épisodes.

Au total, le cinéaste sera derrière la caméra pour seulement deux épisodes, mais il est le producteur exécutif pour l'ensemble du projet. À l'écriture, on retrouve le scénariste Jack Thorne, co-auteur avec J. K. Rowling de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit.

The Eddy racontera la vie d'un club parisien, de son propriétaire et de son groupe de musique. La série sera tournée en France avec des dialogues en français, en anglais et en arabe.

Cette collaboration entre un réalisateur et le géant américain marque une nouvelle étape dans les rapports entre le cinéma et la plate-forme de SVOD. En effet, cette annonce arrive quelques semaines après celles faisant état de collaborations entre Netflix et David Fincher, les frères Coen ou encore Martin Scorsese.

.