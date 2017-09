Michel Denisot réalisera des entretiens de personnalités dans une nouvelle émission le lundi 25 septembre à 23h15 sur Paris Première

Le lundi 25 septembre prochain, à 23h15, Michel Denisot sera à la tête d'une nouvelle émission sur Paris Première : "En off". Chaque mois, Michel Denisot, le directeur de la rédaction de "Vanity Fair", partira à la rencontre de deux personnalités pour des entretiens intimes et singuliers, ponctués d'images d'archives. Des moments précieux filmés dans un lieu symbolique choisi par chacun de ses invités.

Les deux premiers numéros seront consacrés à Vincent Dedienne (23h15) et à Julien Doré (23h45).

Ces dernières années, Michel Denisot a notamment présenté "Le Grand Journal" de Canal Plus, entre août 2004 et juin 2013. En mai dernier, les téléspectateurs de Canal Plus ont également pu le voir à l'animation d'une émission quotidienne sur le Festival de Cannes.

