Agression du socialiste Boris Faure: Le député LREM M'jid El Guerrab a été placé en garde à vue

Selon FranceTVInfo, le député La République en Marche M'jid El Guerrab, qui s'est rendu lui-même au commissariat, a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur son altercation avec le responsable socialiste Boris Faure.

La garde à vue de M’jid El Guerrab, qui a commencé à 15H00 peut durer 24 heures renouvelables, selon une source proche du dossier.

Sur son compte Facebook, le député des Français de l'étranger explique qu'il a "décidé de [se] mettre en congé du parti et du groupe parlementaire LREM afin de permettre à l'enquête de se dérouler de la manière la plus sereine possible et de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé". Et d'ajouter : "Je souhaite naturellement le rétablissement le plus rapide à Monsieur Faure".

Selon l'hebdomadaire Marianne qui a révélé les faits, l'altercation s'est produite mercredi rue Broca à Paris. Selon un témoin interrogé par le journal, le député a « assén(é) un coup de casque très violent puis un deuxième » à Boris Faure, qui est tombé « par terre, en sang ». Un autre affirme avoir entendu Boris Faure dire « sale arabe » au député. Une « accusation surréaliste », d'après Gabriel Richard-Molard, un cadre de la Fédération des Français de l'étranger.

Une enquête pour «violences aggravées» a été ouverte mercredi par le parquet de Paris après l’altercation avec Boris Faure, premier secrétaire de la Fédération PS des Français de l’étranger, qui a dû selon sa famille «être opéré en urgence».

