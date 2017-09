Avec sa nouvelle formule, le "19 45" d'M6 réalise plusieurs records d'audience

Cette saison, M6 place l'information sous le signe de l'innovation dans le but de mettre la technologie au service de l'info, et proposer aux téléspectateurs un "JT audacieux, exigeant, moderne, dynamique et didactique qui délivre une information de qualité.", promet la chaîne.

Depuis lundi, le journal bénéficie d’un plateau plus grand doté d’un écran de 55m2 (soit un gain de 30% de surface par rapport à l’ancien) qui renforce l’impression de profondeur et permet aux téléspectateurs de s’immerger davantage dans les sujets du jour et une utilisation de la réalité augmentée et de la 3D améliorée pour une information plus claire, plus lisible, plus pédagogique.

Côté audiences, M6 se félicite des scores réalisés pour cette première semaine, le « 1945 » étant le JT le plus regardé par les Femmes Responsables des achats de moins de 50 ans, avec une pda de 27.6%. En moyenne, le JT a réuni 2.9 millions de téléspectateurs, et 15.8% des 4+.

A noter, le « 1945 » d'hier soir a battu son record sur l'ensemble du public depuis juillet 2016 avec une pda de 16.5%. Jeudi 31 août, le « 1245 » a réalisé sa meilleure performance historique auprès des FRDA-50 avec une pda de 28%. Il était ainsi le JT le plus regardé à la mi-journée par les Femmes Responsables des achats de moins de 50 ans, toutes chaînes confondues, pour la première fois depuis sa création. En moyenne, le « 1245 » a réuni 1.4 million de téléspectateurs, et 11.1% des 4+.