Netflix dévoile le planning de l'arrivée de ses nouvelles séries et films - Regardez

Ce matin, sur son compte Twitter, Netflix a dévoilé les dates de mises en ligne de différentes séries inédites, à partir d'aujourd'hui!

Ainsi, outre la saison 3 de "Narcos" qui est disponible ce vendredi, les abonnés pourront découvrir la saison 2 de "Jane the virgin" à partir de lundi prochain.

Le 8 septembre, Netflix proposera de découvrir la saison 4 de "Bojak Horseman", ainsi que la seconde saison de "The expanse".

Suivront les jours suivants les épisodes inédits de "Outlander", "White Gold"...

Netflix proposera aussi des séries inédites, comme "The good place", "Star trek: Discovery", mais également des films comme "D'abord, ils ont tué mon père", ou encore un documentaire "Gaga; Five foot two".

Voici le planning dévoilé ce matin: