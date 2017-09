Savez-vous ce que vous risquez si vous ne vaccinez pas vos enfants ? Voici la réponse - Regardez

Hier, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a indiqué que l'entrée en vigueur des onze vaccins obligatoires pour les enfants sera effective à partir du 1er janvier prochain. Aux trois vaccins déjà obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite) viennent s'ajouter : haemophilius influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C et pneumocoque.

Le "19.45" sur M6 s'est posé une question : que risque-t-on si on ne fait réaliser les onze vaccins ? Les parents s'exposent alors à des amendes. Certains ont même écopés de prison avec sursis !

.

Regardez

.