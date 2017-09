TV5 Monde va diffuser un tour du monde francophone en 25 heures les 21 et 22 septembre prochains

La chaîne francophone TV5Monde diffusera les 21 et 22 septembre le "tour du monde de la francophonie", un marathon télévisuel qui vise à illustrer la vitalité de la langue française à travers 25 heures d'émissions diffusées depuis 23 villes réparties sur 5 continents. Le principe: à partir de 13H00 heure de Paris le 21 septembre, jusqu'à 14H00 le lendemain, la télévision francophone et mondiale va enchaîner des étapes d'une heure en Europe, Afrique, Asie, Océanie et dans les Amériques, en suivant les fuseaux horaires dans le sens inverse de la rotation terrestre, a expliqué lors d'une conférence de presse Yves Bigot, directeur général de la chaîne.

Des présentateurs de TV5 Monde - de Paris à Pékin en passant par Antananarivo ou Papeete - se passeront ainsi le relais depuis 23 destinations où ils illustreront le rayonnement de la langue française et du monde francophone à l'aide d'invités venus de tous les horizons: artistes, gastronomes, entrepreneurs, sportifs, étudiants... Kinshasa, ville francophone la plus peuplée, fermera le bal. L'événement nécessitera un dispositif logistique et technique "complexe, casse-gueule et onéreux", a résumé M. Bigot.

Une dizaine de satellites, une quinzaine de cars de productions, plus de 140 caméras et une soixantaine de personnes dédiées aux transmissions seront mobilisés. L'habillage visuel a été confié au créateur Jean-Charles de Castelbajac pour apporter une touche de poésie à l'ensemble. La chaîne bénéficiera de l'appui de l'opérateur de satellites Intelsat, de la participation de ses chaînes partenaires (France Télévisions, Radio-Canada, la RTS suisse et la RTBF belge) et de télévisions associées, comme la RTI ivoiriennes ou la CCTV chinoise, et du soutien de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et des Alliances françaises.

Selon M. Bigot, le budget global devrait s'élever entre 2 et 2,5 millions d'euros, mais compte tenu des contributions des partenaires, le coût final pour TV5Monde devrait être "nettement inférieur" au million d'euros. Le patron de TV5Monde en a profité pour dévoiler que 354 millions de foyers recevaient désormais la chaîne dans 198 pays, un chiffre en progression de 11,4% sur un an. L'audience est elle estimée "entre 60 et 90 millions de téléspectateurs".