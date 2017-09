Un an après son lancement, la chaîne FranceInfo accepte enfin de mesurer ses audiences à partir du mois d'octobre

Par Séverine ROUBY

Il y a un an, franceinfo, l'offre d'information du service public était lancée sur le canal 27 de la TNT par France Télévisions, Radio France, France24 et l'INA, une réussite sur le web qui doit encore faire ses preuves en termes d'audience. "Avoir sous une même enseigne, la télé, la radio et le numérique, ça crée une puissance de frappe qu'on n'avait pas avant", se félicite la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

"L'objectif prioritaire de l'offre, c'est le numérique. On a gagné ce pari-là, car trois mois de suite nous avons été la première plateforme numérique", estime Delphine Ernotte, qui revendique 100 millions de visites par mois. "Les deux autres objectifs, c'était la radio et la télévision", "aujourd'hui la radio franceinfo se porte très bien, ce n'est pas uniquement lié à l'offre globale mais elle y contribue", poursuit la patronne qui a porté ce projet. "Reste la télévision. Je n'ai pas voulu mettre d'objectif d'audience, qui est la mesure traditionnelle de la télévision parce qu'on démarrait et qu'on apprenait" mais "on s'est dit que pour progresser, il fallait qu'on passe à une mesure", a-t-elle annoncé.

Mesurée ponctuellement, l'audience de franceinfo n'a jamais dépassé 0,5%, un pic atteint en avril/mai grâce aux élections. La direction aurait fixé un objectif de 0,6% d'ici à la fin de l'année selon L'Opinion.

"On a décidé de mesurer l'audience dans les semaines qui viennent, à partir d'octobre, pour se donner un baromètre, un outil pour savoir ce qui marche ou pas et sortir de l'ambiguïté", indique Delphine Ernotte. La chaîne avait expliqué dans un premier temps ne pas avoir souscrit aux mesures de Médiamétrie en raison de leur coût. "Le projet n'a pas été créé pour qu'on en reste là, et cela, tous les acteurs le partagent. Il y a eu un boulot formidable, maintenant il faut qu'on accélère", estime Vincent Giret, le patron de la radio franceinfo.

Pour se distinguer d'une concurrence rude, avec le leader BFMTV (3% d'audience), le challenger LCI, gratuit depuis le printemps 2016 (0,7%), et CNews (0,6%), franceinfo mise sur un ton plus décalé, avec notamment des modules en images adaptés au numérique et aux réseaux sociaux. "Il n'y a pas la place pour autant de chaînes si c'est pour qu'elles restent toutes sur la même promesse", estime le directeur général de LCI, Thierry Thuillier, observant aussi qu'"on est à la croisée des chemins pour l'offre en matière d'info en temps réel, elle n'est plus le monopole des chaînes d'info". "On a quelques éléments de différenciation auxquels on tient énormément : une absence totale de boucle, l'analyse approfondie, faire appel à la raison et pas à l'émotion. Cela reste des marqueurs", détaille Delphine Ernotte.

Du côté des changements, "nos tranches ne sont pas assez identifiées, on a revu avec Radio France des émissions qui ne marchaient pas très bien, il y a eu des modifications", indique-t-elle. La chaîne a notamment lancé une nouvelle tranche d'info de 11H00 à 13H00 présentée par Djamel Mazi, en plus du 06h30-09H30 de Samuel Etienne et Karine Baste-Régis et du 18H00-20H00 de Louis Laforge et Sorya Khaldoun. Sa particularité est également de partager l'antenne avec la radio franceinfo pour les rappels de titres (3 par heure) et des émissions (notamment la matinale 08H30 Toussaint-Aphatie).

"C'est un média qui se répond entre rédactions, avec des journalistes qui à la radio, sur le web, à la télévision, se parlent tous les jours, coproduisent des informations, s'entraident", a expliqué sur franceinfo Laurent Guimier, numéro 2 de Radio France. "C'est justement cette rencontre et ce débat permanent qui fait la richesse de notre projet", a indiqué de son côté Germain Dagognet, directeur délégué à l'information à France Télévisions estimant que "l'esprit de famille est en train de naître".