Meaux: Un couple de Tziganes roumains qui contraignaient leurs enfants à voler condamné à 5 et 6 ans de prison

Un couple de Tziganes roumains qui contraignaient leurs enfants à voler pour leur propre compte et ceux du clan familial a été condamné à 5 et 6 ans de prison par le tribunal correctionnel de Meaux.

Le patriarche du clan, Marian Tinca, 57 ans, a été condamné à 6 ans de prison et son ex-femme, Maria Iamandita, 51 ans, à une peine de 5 ans d'emprisonnement.

Le procureur avait requis huit ans de prison contre le couple. Jugés en même temps, les sept autres membres du clan impliqués dans ce vaste réseau de pickpockets qui sévissait aux abords de Disneyland Paris et dans les transports en commun franciliens (RER et métro), soit les quatre enfants majeurs du couple et leurs conjoints, ont écopé de peines allant de 2 à 4 ans d'emprisonnement.