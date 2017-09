France Télévisions et Radio France s'allient pour concevoir un projet de plateforme culturelle annonce Delphine Ernotte

Après l'information avec franceinfo, France Télévisions et Radio France s'allient pour concevoir un projet de plateforme culturelle, a annoncé jeudi Delphine Ernotte la patronne du groupe de télévision public. "On s'est dit qu'il y avait un certain nombre de secteurs sur lesquels il fallait qu'on mette le booster et qu'on prenne le leadership et l'un de ces secteurs c'est la culture", a-t-elle dit lors d'un déjeuner avec l'Association des journalistes médias.

"On a décidé, et j'en ai parlé avec Mathieu Gallet (patron de Radio France, ndlr) cette semaine, de faire ensemble la première plateforme d'offre culturelle en France", a-t-elle déclaré. Le projet est ouvert à d'autres partenaires, comme Arte, s'ils le souhaitent. Le projet est conduit par Michel Field côté France Télévisions et la directrice de France Culture Sandrine Treiner pour Radio France. S'il est trop tôt pour donner un calendrier de l'offre, elle devrait s'appuyer sur le site de France Télévisions Culturebox, qui permet notamment de suivre des spectacles et concerts en direct et de s'informer sur l'actualité culturelle.

"Culturebox, c'est comme le canal 27 (canal sur lequel est diffusé franceinfo, ndlr), c'est formidable mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas", a regretté Delphine Ernotte.

"L'idée n'est pas d'avoir la plus grande bibliothèque culturelle numérique, mais un endroit accessible à tous où vous allez pouvoir trouver un opéra si vous êtes amateur, des critiques sur la rentrée littéraire, des conseils", ce sera "une offre complètement repensée autour de la culture" et "éditorialisée", a-t-elle assuré.