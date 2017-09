Lady Gaga : «Ce sont les femmes et les hommes gays autour de moi qui me donnent de la force»

Dans un long entretien accordé au magazine «V» Lady Gaga a tenu à remercier les femmes qui l'entourent et les hommes gays qui l'aident à supporter les moments difficiles.

«J'ai ces femmes fortes et merveilleuses dans ma vie. Elles me réveillent chaque jour et font en sorte que je me sente bien, forte et puissante»,

Et d'ajouter : «Il y a aussi les hommes gays dans ma vie. Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas d'hommes hétéros dans mon équipe, mais pour moi, ce sont les femmes et les hommes gays autour de moi qui me donnent de la force.»

A noter que la star s'est confiée dans un documentaire exclusif: "Five Foot Two"qui sera diffusé sur Netflix en exclusivité.

La chanteuse y racontera les revers de la notoriété : "Chaque jour, je passe des bains de foule à la solitude la plus totale" admet-elle en préambule.