Jugée trop "grosse" par une de ses camarades, découvrez la réponse inattendue de cette petite-fille de 5 ans

Les enfants sont rarement tendres entre eux, et la petite Cambelle, 5 ans, peut en témoigner. Il y a quelques jours, à l'école, une de ses camarades s'est moquée d'elle en lui disant qu'elle est "trop grosse". Malgré son jeune âge, la petite-fille ne s'est pas laissée faire, et a répondu!

Allison Kimmey, sa maman, explique sur Instagram: "Ma fille m'a raconté que quelqu'un l'avait traitée de "grosse" aujourd'hui", comme le rapporte le site 7sur7.

"Hier, à l'entrainement, mon t-shirt s'est soulevé et on a vu mon ventre. La fille a côté de moi m'a regardé et a dit qu'il était gros", a raconté Cambelle à sa maman. Avant de lui rapporté sa réponse à sa camarade: "Je lui ai dit que je n'étais pas grosse, mais que j'avais de la graisse, et que tout le monde en avait. Je lui ai expliqué que c'était normal".

Allison ne cache pas sa fierté: "Je n'arrive pas à croire que ma fille de 5 ans a géré cette situation avec plus de grâce que la plupart des trentenaires ne l'aurait fait". Et d'ajouter: "Les enfants ne naissent pas avec la haine en eux. Ils apprennent des mots via leur environnement, et les choses qu'ils voient et entendent autour d'eux (...) Je ne peux pas préparer ma fille à toutes les situations de la vie, mais je peux l'aider à avoir de la compassion, de l'humilité et de l'amour".