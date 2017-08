INEDIT - Ce soir à 20h55 sur NRJ12, découvrez les secrets des cantines scolaires, de Rungis et l'alimentation du futur - Voici les 1ères images! - VIDEO

C'est le nouveau magazine d'information de l'été d'NRJ12. Tout l'été, Malika Menard vous propose de plonger "Dans les secrets de..."

Ce soir, à 20h55, vous allez plonger dans les secrets de l'alimentation des Français.

Au sommaire

« Les coulisses de Rungis »

Chaque année, plus de 3 millions de tonnes de produits alimentaires transitent via Rungis. A tel point que ce marché réalise un chiffre d’affaire de 9 milliards d’euros. Mais Rungis c’est aussi une grande histoire humaine, 12 000 salariés y œuvrent sans relâche, jour et nuit. Quels sont les codes de ce monde à part ? Entre ventes théâtrales et coups de gueules, immersion dans les coulisses du plus grand garde-manger de France.

«Cantines : Que mangent nos enfants ? »

Chaque jour, 2 enfants sur 3 déjeunent à la cantine. En moyenne, un repas est facturé aux familles 2,70 € en Primaire et 3,30 € en Secondaire. Mais les menus proposés à nos chères têtes blondes sont souvent décriés. Alors que mangent réellement nos enfants ?

« Demain dans nos assiettes »

Comment nourrir 9 milliards d’humains d’ici 30 ans, sans détruire la planète ? Si nous voulons manger à notre faim en 2050, il faut changer nos habitudes alimentaires. Alors sommes-nous prêts à remplacer notre steak par des vers de farine ? A quoi ressemblera l’assiette du futur ? La cuisine traditionnelle est-elle vouée à disparaître ?

