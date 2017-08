Panayotis Pascot, chroniqueur chez Yann Barthès sur TMC, annonce par surprise qu'il décide de quitter l'émission

Alors que la deuxième saison de "Quotidien" sera lancée lundi prochain à 19h20 sur TMC, Panayotis Pascot a fait une annonce surprise ! Le chroniqueur a décidé de quitter l'émission.

Le jeune homme a fait cette annonce sur son compte Instagram.

"La tentation de rester est grande mais cette année j'ai décidé de m'attaquer à de nouveaux projets", débute-t-il dans son message. Et d'ajouter : "J'ai passé deux années très amusantes [une saison au "Petit Journal" et une dans "Quotidien", ndlr]. Yann Barthès et Laurent Bon [le producteur de l'émission, ndlr] m'ont beaucoup appris. Merci aux équipe de Quotidien".

Panayotis Pascot a tenu à souhaiter "une belle rentrée à [ses] (ex)collègues". "Quant à nous, on se revoit très vite, promis ! Pana", conclut-il dans son message.

