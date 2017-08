EN DIRECT - Ouragan Harvey: Plusieurs explosions entendues dans une usine chimique au Texas

11h55: Accompagnée de pluies diluviennes, la tempête Harvey a fait au moins 33 morts depuis son arrivée sur le Texas vendredi dernier.

11h53: Les peroxydes organiques sont extrêmement inflammables et, en accord avec les autorités, la meilleure chose à faire est de laisser l'incendie s'éteindre de lui-même", a expliqué Arkema. "La population locale doit savoir que les produits sont stockés dans plusieurs endroits sur le site, et le risque de nouvelles explosions existe. Ne retournez pas dans la zone évacuée avant que les services de secours locaux n'aient annoncé qu'il est possible de le faire en toute sécurité", a ajouté le groupe.

11h52: Arkema avait auparavant dit s'attendre au pire. Noyée sous 1,80 mètre d'eau et privée d'électricité, l'usine avait perdu ses capacités de réfrigération des matériaux, confrontés en conséquence à un risque d'explosion et d'incendie.

11h50: Le site Franceinfo rappelle que l'usine fabrique des peroxydes organiques. Une substance chimique inflammable qui doit être conservée dans des endroits réfrigérés. Mais, les inondations, faisant suite à l'ouragan Harvey, ont entrainé des pannes d'électricité. Les produits ne sont donc plus réfrigérés.



11h45: L’usine est située dans une zone peu peuplée à 45 km de Houston. Par mesure de précaution, les autorités avaient déjà ordonné des évacuations. Tous les employés ont également été évacués.

11h40: Les autorités avaient auparavant fait évacuer un périmètre de 3 km autour de l'usine, qui fabrique des peroxydes organiques, un composé qui rentre dans la fabrication de plastiques et de produits pharmaceutiques. Arkema est une multinationale basée près de Paris, née de la restructuration de la branche chimie du géant pétrolier Total.

11h38: "Vers deux heures du matin heure locale, nous été notifiés par le Centre d'opérations d'urgence du comté de Harris de deux explosions et de fumées noires provenant de l'usine Arkema à Crosby", a fait savoir le groupe dans un communiqué.

11h37: Une dizaine de policiers ont été hospitalisés après avoir inhalé de la fumée, selon le bureau du shérif local.

11h36: Le groupe français Arkema fait état de "deux explosions" et d'émanations de "fumées noires" dans son usine de Crosby, qui est sous les eaux.



11h35: Ouragan Harvey: Plusieurs explosions entendues dans une usine chimique au Texas

.