Une petite saison e puis s'en va... Vanessa Burggraf a finalement décidé de quitter "On n’est pas couché". Un départ surprise alors que quelques semaines plus tôt Laurent Ruquier affirmait que cette dernière serait de retour. Mais au final, la journaliste a fait le choix de partir pour retourner à France 24.

Aujourd'hui, elle explique dans Télé 2 semaines les raisons de son départ et en profite pour faire le bilan de sa saison :

"Dans le fond, je savais que je retournerai au sein de cette chaîne à laquelle je suis très attachée. Et puis, l’actualité internationale, c’est ma passion première. Certains pensent qu’on ne peut jamais décrocher de l’antenne. C’est une erreur. Quand on démarre le métier, il y a une envie de reconnaissance et une forme de narcissisme. Mais en ce qui me concerne, je fais de l’antenne depuis quinze ans. Aujourd’hui, je crois que je sature

Sur France 2, j’ai été média­tique­ment surex­po­sée. Je le savais mais, pour tout vous dire, je n’en ai pas été très heureuse. Ca a été très doulou­reux pour moi. Aujourd’­hui, cela doit faire trois mois que je ne fais plus d’an­tenne et j’en suis très contente. Je n’ai plus besoin de me maquiller, ni de me coif­fer.