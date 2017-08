Le champion du monde du 800 mètres Pierre-Ambroise Bosse roué de coups - Blessé, il met fin à sa saison - Un homme placé en garde à vue et un second recherché

L'athlète français Pierre-Ambroise Bosse a été victime d'une agression dans la nuit de samedi à dimanche sur le parking d'un casino à Gujan-Mestras, en Gironde. Le champion du monde du 800 mètres a été roué de coups par trois individus, qui ont réussi à prendre la fuite, selon une information de Sud-Ouest.

En vacances sur le bassin d'Arcachon, Pierre-Ambroise Bosse passait la soirée avec des amis quand il a été abordé par des inconnus qui lui auraient demandé de faire une photo avec lui. Une fois le selfie pris, le médaillé d'or a ensuite été pris à partie au moment de monter dans sa voiture.

Le ton serait monté très vite et le sportif de 25 ans a reçu des coups au visage et sur le corps.

Souffrant de fractures au visage, Pierre-Ambroise Bosse a été hospitalisé et s'est vu délivrer une interruption totale de travail (ITT) de 5 jours. Il a déposé plainte et une enquête est ouverte.

Dans un post Facebook, Pierre-Ambroise Bosse a indiqué que "sa saison s'arrête à compter de ce jour".

Et l'athlète de conclure : "Moi qui ai toujours aimé les gens, j'en aime trois de moins aujourd'hui." Les agresseurs sont toujours recherchés.

Selon Le Parisien, un homme a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête menée à Gujan-Mestras (Gironde). BFMTV précise que l'individu est âgé d'une vingtaine d'années. Nos confrères indiquent que l'homme est connu pour trafic de stupéfiants et violence. Son complice est quant à lui en train d'être localisé par les forces de l'ordre, précise LCI.

e des selfies avec eux. Le jeune sportif se trouve rapidement débordé par la foule et se réfugie dans sa voiture et tente de prendre la fuite. Un homme se rapproche et lui donne une gifle par la fenêtre, laissée ouverte.