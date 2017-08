Les Guignols publient ce soir le spot qui annonce leur retour sur Canal Plus à 19h50 en clair à partir de lundi - Regardez

Lundi prochain, à 19h50, "Les Guignols" feront leur retour en clair sur Canal +

Les fameuses marionnettes commenteront chaque soir une année riche en événements. Et la famille s’agrandit avec l’arrivée notamment d’Yves Calvi, Neymar Lewis Hamilton et Marco Verratti. Actu, politique, société, spectacle, sport… Les Guignols auront l’œil sur tout et partout pour commenter à leur façon, unique et satirique, le monde qui nous entoure.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir la bande-annonce: