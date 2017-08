Découvrez les 1ères images du nouveau numéro de "Cash Island" diffusé ce soir à 21h00 sur C8 - VIDEO

Ce soir, à 21h00, C8 diffusera le deuxième numéro de "Cash Island". Après 3 jours de compétition, la chasse à l’homme se poursuit aux Philippines.

Entre alliances, stratégie et défiance, l’ambiance sur la base est électrique. Les différentes épreuves se succèdent, les 8 candidats ne lâchent rien pour démasquer le Maître du jeu. 10 candidats perdus au milieu d’un archipel des Philippines. Ils n’ont qu’un seul but : trouver l’emplacement d’un coffre contenant 100 000 euros et tout faire pour le garder secret.

Dès le début de l’aventure, la chasse au trésor est lancée entre les candidats. Seul l’un d’entre eux va découvrir l’emplacement du coffre. Il devient le Maître du Jeu. Démarre, alors, une impitoyable chasse à l’homme où tous les candidats sont suspects… Dès lors, le Maître du Jeu doit tout faire pour ne pas se faire démasquer par ses adversaires qui n’ont qu’un objectif en tête : découvrir son identité, l’éliminer et ainsi remettre le trésor en jeu.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de l'émission diffusée ce soir sur C8.

