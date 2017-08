Présidentielle: Nicolas Hulot révèle qu'il n'a pas voté pour Emmanuel Macron au 1er tour - Regardez

Ce matin, Nicolas Hulot était l'invité de l'émission "8h30 Aphatie" sur Franceinfo. Au cours de l'entretien, Jean-Michel Aphatie a interrogé le ministre de la Transition écologique et solidaire sur son vote au premier tour de l'élection présidentielle, en avril dernier.

"Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, si je dois dire la vérité. Je souhaitais que sur mes sujets on densifie et on intensifie un petit peu l'ambition", a-t-il déclaré avant de donner plus de détails sur l'homme ou la femme politique qui a eu sa voix.

"J'ai voté pour Benoît Hamon", a-t-il continué.

