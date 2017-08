Brandon James, comédien dans la série "Pretty Little Liars", condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir menacé ses voisins avec une arme

Brandon James, le comédien de la série Pretty Little Liars a été condamné à 180 jours de prison pour avoir menacé ses voisins avec une arme rapporte TMZ.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur de district du comté de Los Angeles, l'acteur n'a pas contesté le délit d'agression avec une arme à feu.

Brandon a également été condamné à 3 ans de probation, 30 jours de travail communautaire et 26 séances avec un spécialiste pour apprendre à gérer sa colère.

À la suite de son arrestation, son avocat avait déclaré : "Il faut bien noter que l'arme que Monsieur Jones avait en possession est tout à fait légale et lui appartient, qu'il se trouvait bien dans le domicile de sa petite amie, et que lui et sa petite amie se sont sentis menacés après une dispute avec leurs voisins".