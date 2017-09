Paris Jackson poste un message bouleversant sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de son père Michael

Paris Jackson, 19 ans a posté un message bouleversant sur les réseaux sociaux destiné à son père décédé en juin 2009.

"Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, la seule personne qui m'a montré ce que la passion était vraiment, la seule personne qui m'a donné des valeurs solides, et qui m'a appris à rêver. Je ne ressentirais cet amour pour personne d'autre. Tu es toujours avec moi et je suis toujours avec toi"

Et d'ajouter : "Même si je ne suis pas toi, et que tu n'es pas moi, je sais de tout mon être que nous ne faisons qu'un. Et nos âmes ne changeront jamais. Merci pour la magie, pour toujours et à jamais".