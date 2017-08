AVANT-PREMIERE - Zone Interdite (M6): Ces passionnés se retrouvent pour construire de A à Z une maison nomade - VIDEO

Ce soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Zone Interdite". L'émission sera intitulée "Un été pour refaire ma maison".

L'été, c'est la saison préférée des Français pour se mettre au bricolage ! L'occasion d'aménager de nouvelles pièces, de repenser sa déco ou de construire sa maison.

Avec cinq frères et un papa charpentier, Sophie, elle, manie la perceuse depuis son plus jeune âge. Elle s'est lancée un pari : construire, en six mois, une tiny house, une petite maison mobile sur roue, sans permis de construire, permettant de partir sur les routes en toute liberté.

Venu des États-Unis, ce phénomène est de plus en plus tendance. Mais une tiny house, ça se construit de A à Z : de la pose de la première roue, à celle du toit, en passant par l'enduit et la plomberie. Sophie veut être prête pour son anniversaire, pour commencer ensuite une nouvelle vie.

