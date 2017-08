Jonathan Cerrada, premier vainqueur de la Nouvelle Star en 2003, envoie balader M6 qui veut l'inviter dans une émission

Le 10 juillet 2003 Jonathan Cerrada avait remporté la première saison de la Nouvelle Star qui était alors lancée sur M6 en battant en finale Thierry Amiel. Et visiblement, Jonathan a gardé une dent contre les équipes d'M6. Preuve en est son message posté hier dans lequel il règle quelques comptes après avoir été invité à participer à une émission spéciale sur la chaîne destinée à célébrer les années 80.

"Ils se souviennent en fin que j'ai gagné ! Merci mais non merci" lance le chanteur sur son compte twitter.

À l'automne 2002, Jonathan Cerrada participe au casting du nouveau télé-crochet de M6 À la recherche de la nouvelle star. Lors de son audition à Bruxelles (Belgique), il interprète la chanson Suerte de Shakira, la version espagnole de Whenever, Wherever. Il est retenu par le jury composé dans cette première saison de André Manoukian, Dove Attia, Varda Kakon et Lionel Florence.

Son casting est diffusé dans un prime-time en mars 2003 sur M6.

Il y a quelques jours, la presse belge expliquait justement que "bientôt âgé de 32 ans, le chanteur est de retour pour deux petites semaines en Europe. Puis, il repartira à Bali où il a refait sa vie professionnelle. Exilé à Bali où il réalise des sacs depuis deux ans, le chanteur belge Jonatan Cerrada prépare la sortie de chansons en indonésien."