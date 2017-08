Le groupe de médias 21st Century Fox décide d'arrêter la diffusion de sa chaîne d'informations Fox News au Royaume-Uni

Le groupe de médias 21st Century Fox a décidé d'arrêter la diffusion de sa chaîne d'informations Fox News au Royaume-Uni pour tenter de lever un obstacle à son projet de rachat de Sky.

21st Century Fox "a décidé d'arrêter la diffusion de Fox News au Royaume-Uni", a indiqué le groupe à l'AFP dans un courriel. "Fox News est concentrée sur le marché américain et prévue pour un public américain et n'attire que quelques milliers de téléspectateurs chaque jour au Royaume-Uni. Nous en avons conclu qu'il n'est pas dans notre intérêt commercial de continuer à diffuser Fox News" dans ce pays, ajoute le groupe détenu par le magnat australien Rupert Murdoch.

21st Century Fox a annoncé fin décembre son intention de racheter, pour 15 milliards de dollars, les 39% du groupe britannique Sky qu'il ne détient pas encore. Mais ce rachat inquiète les autorités britanniques, qui veulent une enquête approfondie sur cette opération.

La ministre britannique de la Culture Karen Bradley s'inquiète de l'influence sur l'information qu'aurait la famille Murdoch si elle avait le contrôle total de Sky. Les Murdoch possèdent aussi via News Corp, deux quotidiens britanniques à grand tirage, The Times et The Sun.

Les autorités souhaitent également regarder de près une nouvelle plainte accusant le groupe de publier, à dessein, de fausses informations défavorables aux démocrates à la demande de Donald Trump. Classée très à droite, la chaîne Fox News est la plus regardée du câble aux Etats-Unis. Elle fait également face à des accusations de harcèlement sexuel et de discrimination raciale.