Ouragan Harvey - Le maire de Houston a annoncé cette nuit la mise en place d'un couvre-feu - Les images chocs des sauvetages (Vidéo)

Le maire de Houston, ville forte de 2,3 millions d'habitants et dont l'agglomération compte plus de 6 millions de résidents, a décrété un couvre-feu après le passage de la tempête Harvey, pour éviter les pillages des milliers de domiciles évacués depuis samedi. Le couvre-feu entre en vigueur mardi soir à partir de minuit, (7 heures mercredi en France) et sera levé à 5 heures locales (midi en France).

D’après les autorités de la ville texane, la décision du couvre-feu a été prise pour deux raisons : empêcher la population de prendre des risques en se déplaçant en pleine nuit malgré les inondations, et surtout éviter les vols dans les maisons abandonnées. "Il y a eu des pillages", dévoile le chef de la police Art Acevedo.

"Nous avons eu à faire à des voleurs armés qui faisaient le tour hier pour dévaliser notre communauté et victimiser une nouvelles fois". En plus des personnes ayant dû quitter leur logement à cause des inondations, des dizaines de milliers d’habitants du sud de Houston ont été obligé d’évacuer leur maison mardi en raison de brèches repérées dans une digue. De quoi pousser les pillards à venir se servir dans les bâtiments abandonnés.

