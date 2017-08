Mais qui est donc la nouvelle recrue hyper sexy de Touche pas à mon poste dont l'arrivée dans la bande a été annoncée cet après-midi !

Le compte twitter officiel de Non Stop People annonce le recru­te­ment d’une jeune femme incon­nue du grand public Yasmine Golot­cho­glova. Agée de 21 ans elle aurait été repérée par Cyril Hanouna ou elle est présentée sur les réseaux sociaux comme une experte en mode et maquillage.

Le site Télé Loisirs affirme On sent aussi chez elle un certain goût pour les poses sensuelles et suggestives, comme le révèle une visite attentive sur son Instagram. (...) D'origine russo-algérienne, elle sait mettre en valeur ses jolies tâches de rousseur et son regard félin grâce à sa formation de maquillage et elle sait aussi trouver les tenues qu'il lui faut... Bref, une future icône des cours de collège ! "

« Ils m’ont contac­tée pour me propo­ser de faire partie de cette incroyable aven­ture », a-t-elle confiée à Non Stop Hanouna. Télés­pec­ta­trice assi­due du show de C8, Yasmine Golot­cho­glova n’est pas encore passée de l’autre côté de l’écran et espère ne pas « déce­voir les chro­niqueurs et les fanzouzes. »