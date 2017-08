M6 lancera sa nouvelle série "Quadras", avec François-Xavier Demaison, le mardi 19 septembre à 21h00

Le mardi 19 septembre, à 21h00, M6 lancera sa nouvelle série, intitulée "Quadras".

Dans cette fiction composée de huit épisodes de 52 minutes, les téléspectateurs retrouveront François-Xavier Demaison, Alix Poisson, Anne Benoît, Julien Boisselier, Charlie Bruneau, Sébastien Chassagne, Hubert Delattre, Stéphan Wojtowicz, Sarah Le Picard, Marius Colucci, Lou Bonetti, Jean Philippe Ricci, Brigitte Sy.

Présentation

"Quadras" se déroule le temps de la soirée de remariage d’Alex (François-Xavier Demaison) avec Agnès (Alix Poisson). À la table des mariés : 8 vies, 8 parcours… et 8 crises personnelles.

Chaque épisode est rythmé par des flashbacks qui vont nous éclairer sur les différentes crises que traversent les 8 personnages principaux et par les révélations qui vont éclater lors du dîner.

A commencer par celle que fera la mariée au détour d’un discours et à cause de laquelle ce mariage va tourner à la catastrophe. Pour Agnès et Alex, ce ne sera sans doute pas le plus beau jour de leur vie, mais ce sera certainement le plus inoubliable…

