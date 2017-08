W9 suivra le quotidien des vétérinaires dans un nouveau magazine, présenté par Stéphanie Renouvin, le mardi 19 septembre à 21h00

W9 lancera sa nouvelle émission "Veto de Choc", présentée par Stéphanie Renouvin, le mardi 19 Septembre à 21h.

Au fil des épisodes, les téléspectateurs suivront les missions les plus spectaculaires de ces hommes et ces femmes qui consacrent leurs vies à sauver celles des animaux.

Présentation:

En France, 17.000 vétérinaires s’activent jour et nuit. Dans les cliniques implantées au cœur de nos villes comme sur les routes de campagne, nous suivrons ces médecins pas comme les autres face aux cas les plus extrêmes : réanimations, chirurgies de pointe, soins de la dernière chance…

Dans les situations où chaque geste et chaque seconde comptent, ils doivent garder leur sang-froid. Aux urgences vétérinaires, aux côtés des chiens et chats, on soigne de plus en plus d’animaux exotiques.

Reptiles, furets, tortues : ceux que l’on appelle les « nouveaux animaux de compagnie » seraient désormais plus de 6 millions et demi en France. Des animaux souvent imprévisibles, qui réservent des défis étonnants. Dans les zoos, les animaux sauvages, ce n’est pas ce qui manque... Et à chaque urgence, la logistique est impressionnante : endormir, déplacer et opérer un dangereux félin ou mammifère de plusieurs centaines de kilos est une véritable expédition !

Vous accompagnerez les spécialistes travaillant au sein des parcs animaliers les plus visités du pays. Et si les animaux eux-mêmes sont la plupart du temps à l’origine de leurs blessures, certains sont les victimes d’actes de maltraitance et de trafics.

Pour les sauver, des bénévoles œuvrent sans relâche au sein d’associations spécialisées. Enquêtes de terrain longues et minutieuses, saisies ou arrestations des individus à l’origine des sévices : une mission parfois risquée, menée avec l’appui des forces de l’ordre.

