EXCLU: Découvrez les plans en 3D de la maison de "Secret Story" qui ouvrira ses portes vendredi soir sur TF1 - Regardez

jeanmarcmorandini.com vous l'avait récemment annoncé : la 11ème saison de "Secret Story" revient dès le 1er Septembre sur TF1 à 23h30. Présentée par Christophe Beaugrand, vous retrouverez les nouveaux candidats et bien sûr la Voix!

Pour cette nouvelle saison, la Voix a réservé une surprise de taille aux nouveaux candidats… La maison des secrets se transforme en Campus des secrets.

Entre recherche d'indices, enquêtes et protection de leur secret, les habitants vont devoir faire preuve de patience, d'esprit d'analyse et de sens de déduction pour devenir les meilleurs enquêteurs et ainsi espérer remporter cette nouvelle saison.

En attendant le retour de l'émission et en avant-première jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les plans 3D de deux pièces de la maison.

Regardez

.



La salle de bain



.

.

La cuisine