Découvrez la nouvelle campagne de communication lancée hier par NRJ avec Manu Lévy - VIDEO

A l'occasion de la rentrée, NRJ lance une nouvelle campagne de communication ! Celle-ci illustre le retour de sa matinale - "Manu dans le 6/9" - et du jeu incontournable "NRJ double votre salaire dans le 6/9" (du lundi au vendredi à 7h05 et 8h05).

Les téléspectateurs pourront notamment retrouver un nouveau spot TV en partenariat avec Shazam. Ce spot de 30 secondes - conçu par l’Agence Debonneville-Orlandini et réalisé par Julien Rocher - met en scène un petit garçon drôle et attachant : debout à 6h pour réveiller ses parents, il enchaine les blagues à l’école et fait plaisir à ses amis en doublant tout ce qu’il peut au grand dam de ses parents qui se demandent : Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi Manu ? (voir ci-dessous).

Dès la diffusion du spot, le téléspectateur sera invité, grâce à son smartphone, à tagger la publicité sur l’application Shazam. Il pourra ainsi accéder à une page mobile qui lui permettra d’avoir du contenu exclusif : découvrir sur son smartphone le titre du spot TV “Diva Faune – Shine On My Way” du label Play Two et de l’écouter sur l’appli NRJ ; s’inscrire directement sur son smartphone au jeu “NRJ double votre salaire dans le 6/9” via un bulletin d’inscription.

Ce spot est visible depuis hier, et jusqu'au 15 septembre prochain, à la télévision et au cinéma (dans 600 salles des réseaux Médiavision et dans une dizaine de salles du réseau Kinépolis et Cinéville).

La campagne sera également visible dans la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne nationale, la presse hebdomadaire, dans le métro, ou encore sur les sites de NRJ et les réseaux sociaux.

