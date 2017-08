Marseille: Un homme tué en tentant de fuir un contrôle de police et 4 membres des forces de l'ordre percutés par une voiture

Un homme de 34 ans qui tenté de fuir un contrôle de police est mort dans un accident de scooter la nuit dernière vers 1h du matin à Marseille et quatre policiers qui étaient appelés en renfort sur ce même accident ont à leur tour été percutés, rue Paul Coxe à Marseille (15e), par un véhicule.

La Provence qui révèle l'information précise que la voiture de police s'est retournée et trois policiers ont été légèrement blessés et un quatrième plus sérieusement qui a du être désincarcéré par les marins pompiers.