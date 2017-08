Pour sa première bande annonce sur C8, William Leymergie fait un gros clin d'oeil à Télématin.... Regardez

Le lundi 11 septembre prochain, à 12h40, C8 lancera une nouvelle émission présentée par William Leymergie : "William à midi".

Du lundi au vendredi, en direct, William Leymergie propose un nouveau magazine de société proche des gens, original et utile dont le seul moteur est la Vie en questions. L’heure du déjeuner est le moment le plus adapté pour une pause intelligente et ludique dans laquelle les questions du quotidien sont abordées de manière simple et toutes illustrées par des reportages.

C’est le menu que propose William Leymergie dans ce nouveau magazine d’infotainement qui débute par un JT de 20 minutes présentés par Caroline Delage puis se décline en plusieurs rubriques quotidiennes et hebdomadaires : la conso par Caroline Munoz, la santé et le bien-être par Véronique Mounier - comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité -, la culture par Julia Molkhou, les animaux par Sandrine Arcizet, la découverte et le tourisme par Caroline Ithurbide, le « made in France » par Guillaume Gibault, les innovations venues d’ailleurs par Alexis Botaya, etc.

Entouré de ses chroniqueurs, William Leymergie promet un WILLIAM A MIDI, joyeux et efficace pour tout voir, tout comprendre et tout apprendre dans la bonne humeur.

Pour mémoire, en juin dernier, après trente-deux ans à la tête de "Télématin", William Leymergie faisait ses adieux aux téléspectateurs de France 2. C'est Laurent Bignolas qui le remplace à la présentation de l'émission quotidienne.

