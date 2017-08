L'actrice et réalisatrice Mireille Darc est décédée à l'âge de 79 ans - Elle était dans le coma depuis trois jours.

L'actrice Mireille Darc est décédé selon sa famille qui vient de confirmer la nouvelle à la radio RTL qui annonce l'information.

Elle avait subi en 2013 une opération du cœur et avait été victime de plusieurs AVC, dont le dernier remonte à septembre 2016.

« J'ai repris goût à la vie, au bonheur. Je marche maintenant avec une canne, elle m'aide à marcher, à être vivante, à me tenir debout », expliquait-elle en mars 2017 sur RTL.

Mireille Aigroz monte à Paris, en 1959, et choisit le pseudonyme Darc par référence à Jeanne d'Arc et à « l'Arc, la rivière de son enfance ». Elle gagne sa vie pour payer ses cours de théâtre de Maurice Escande, en promenant une heure tous les jours le chien d'une comtesse, gardant des enfants, faisant des présentations de mode au Printemps, posant pour un peintre et des romans-photos. Elle tient un petit rôle au théâtre où elle remplace au pied levé une comédienne malade avant de commencer sa carrière devant la caméra.

C'est la télévision qui la révèle grâce à La Grande Bretèche de Claude Barma en 1960 et à Hauteclaire de Jean Prat en 1961, où elle incarne le rôle féminin principal. Georges Lautner, avec qui elle tournera treize films, va faire d'elle une star avec notamment Les Barbouzes en 1964 pour lequel elle décroche son premier rôle principal.

Son premier rôle important au cinéma est Pouic-Pouic réalisé par Jean Girault en 1963, où elle joue le rôle de la fille de Léonard et Cynthia Monestier, incarnés par Louis de Funès et Jacqueline Maillan.

En 1964 et 1965, elle tourne Des pissenlits par la racine aux côtés de Michel Serrault et Louis de Funès ainsi que Galia de Georges Lautner. Elle y incarne une jeune femme libre, changeant d'amant comme il lui plait.

Elle joue aux côtés d'Alain Delon dans L'Homme pressé, Mort d'un pourri, Madly, Jeff, Les Seins de glace, Borsalino et en 2003 avec lui dans la série télévisée Frank Riva.

Elle joue le rôle de la strip-teaseuse de Fantasia chez les ploucs, celui de madame Michalon dans Ne nous fâchons pas.

Elle joue aussi le rôle de Georgina dans La Chasse à l'homme d'Édouard Molinaro. (Wikipedia)