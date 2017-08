Enquête: Bouygues, Orange et SFR ont discrètement augmenté cet été les prix de certains de leurs abonnements fixe et mobile

Selon l'UFC-Que Choisir, Bouygues, Orange et SFR ont discrètement augmenté les prix de certains de leurs abonnements fixe et mobile.

SFR a frappé le plus fort, avec des hausses de deux à cinq euros par mois pour les offres de téléphonie fixe et mobile. Même les clients de l'offre low cost Red by SFR en sont quittes pour un ou deux euros de plus par mois.

Bouygues a choisi une augmentation indirecte en facturant les frais de location de la BBox Miami, jusqu'ici inclus, soit trois euros de plus par mois.

Enfin, du côté d'Orange l'offre fixe Découverte Internet grimpe de 21 à 24,99 euros le forfait mobile Mini de 14,99 à 16,99 euros.

"Ce n’est pas la première fois que les opérateurs profitent de l’été pour procéder à des hausses de tarifs, mais l’ampleur et la forme sont inédites cette année, notamment parce que contrairement aux années précédentes, celles-ci s’appliquent à tous, y compris aux abonnés actuels", note l'UFC-Que Choisir.

Les opérateurs justifient ces augmentations de tarifs par l'arrivée de nouveaux services : télévision, journaux gratuits, meilleure qualité du réseau…

Bernard Dupré, président de l'association des utilisateurs de télécommunication précise:

"Ça se présente plutôt sous la forme d'un cadeau. Puis, un peu plus bas, on vous explique que ça va être plus cher de quelques euros", détaille-t-il.

Ainsi, SFR a envoyé un mail fin juillet à ses abonnés concernés, intitulé "Souriez vous êtes surclassé", présentant la nouvelle offre de télévision. L'augmentation de facto était écrite plus bas en petits caractères.