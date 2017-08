La chaîne de télévision américaine CBS va racheter le troisième plus important réseau télévisé australien, Ten Network, lourdement endetté, ont annoncé lundi les administrateurs judiciaires. Ten Network avait été placé en juin sous "administration volontaire" d'un cabinet désigné par un de ses créditeurs, lorsque deux milliardaires avaient refusé de continuer à garantir un prêt d'environ 200 millions de dollars australiens (133 millions d'euros).

L'accord de rachat prévoit entre autres que CBS, l'un des fournisseurs de contenu de Ten, refinance la totalité de la dette existante de Ten. Il y a quelques jours à peine, le fils du magnat des médias Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, associé à Bruce Gordon, propriétaire du réseau régional australien WIN, avaient obtenu le feu vert du régulateur pour faire une offre de reprise de Ten. Ce feu vert était cependant soumis à des modifications de la loi australienne sur la propriété des médias.

Le projet est donc désormais caduc.

"Ten Network joue un rôle significatif dans le paysage médiatique australien depuis des décennies et la vente de l'entreprise à CBS permettra à Ten d'ouvrir un nouveau chapitre sur des bases stables et solides", a déclaré dans un communiqué l'administrateur, PPB Advisory Partner Christopher Hill. CBS acquiert notamment Channel Ten, la chaîne numérique One, la plateforme Tenplay et la chaîne numérique Eleven, dont CBS détenait déjà 33% des parts.

CBS a annoncé le lancement des ses services numériques à la demande CBS All Access sur le marché australien.