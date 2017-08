CNews présente sa grille de rentrée: Ferrari, Mabrouk, Praud, Morandini, Calvi, PPDA, Arhab, Elkabbach... - Voici les détails

CNews a publié ce dimanche après-midi sa grille de rentrée après plusieurs mois de rumeurs. Une grille avec pour objectif de créer une chaîne d'informations mais aussi et surtout une chaîne de débats et d'analyse.

Parmi les nouveautés, il faut noter l'arrivée de Sonia Mabrouk, qui animera du lundi au jeudi une émission intitulée "Les voix de l'info" entre 17h et 19H. Nouveauté encore avec Laurence Ferrari et son grand JT entre 21h et 22h en plus de son émission de 19/20 qui change de titre et devient Punchline, du nom de l'émission qu'elle animait sur C8 la saison dernière.

A partir du 4 septembre débuteront les magazines d'infos avec Jean-Marc Morandini de 11h à midi pour parler médias et communication politique et Yves Calvi de 22h à 23h30 pour décrypter l'info.

A noter que Pascal Praud assure de son côté 3 heures d'antenne quotidienne à 9h et à 20h, et PPDA aura son émission littéraire chaque vendredi à partir de 23h30 et que Jean-Pierre Elkabbach présentera désormais son interview politique plus tôt, à 7h30 et non plus à 8h05.